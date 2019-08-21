Пункты пропуска в Приморье на границе с КНР работают в усиленном режиме из-за паводка

21.08.19 11:13

Фото пресс-службы Уссурийской таможни

21 августа. Interfax-Russia.ru - Пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморье перешли на работу в усиленном режиме из-за того, что паводок затопил один из погранпереходов, и его работу пришлось временно остановить 16 августа.

"Таможенный пост "Полтавка" временно прекратил работу из-за паводка, подтопившего инфраструктуру пункта пропуска. В связи с этим деятельность пункта пропуска приостановлена. Ведутся восстановительные работы. Остальные пункты пропуска перешли в режим усиленной работы", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Уссурийской таможни.

Собеседник агентства добавил, что туристов перенаправили в пункты пропуска "Пограничный" и "Турий рог".

"В "Пограничный" перенаправлены сотрудники из подтопленного паводком пункта пропуска. Работа здесь ведется в усиленном режиме, он не закрывается вечером по расписанию, а работает до двух часов ночи", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 16 августа из-за сильных дождей, которые принес в Приморье тайфун "Кроса", разлилась река и подтопила подъездные пути и объекты инфраструктуры пункта пропуска "Полтавка" на границе с Китаем. Пункт был закрыт.

Из-за сильных дождей в конце прошлой недели в Приморье затопило дороги и села. Развернуты пункты временного размещения, работают лодочные переправы. По данным на утро среды, остаются подтопленными 146 домов и 663 придомовых территории. В этих районах дежурят спасатели, коммунальные службы устраняют последствия паводка.