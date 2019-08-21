Более 20 школ и детсадов построят в Алтайском крае к 2022 году

21.08.19 11:17

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 августа. Interfax-Russia.ru - Новые школа и три детских сада появятся в Алтайском крае до конца 2019 года, сообщил в среду на заседании правительства региона министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

"Минстрой Алтайского края - главный распределитель средств в рамках краевой адресной инвестпрограммы, по которой в регионе построят 22 объекта образования - восемь школ и 14 детсадов. На это планируется направить почти 5 млрд. рублей. В частности, в 2019 году будет выделено 1 млрд 169 млн рублей. Благодаря этому введем в эксплуатацию уже в этом году одну школу и три детсада", - сказал Гилев.

По его словам, в 2020 году в крае начнут работу еще две школы и два детсада, в 2021-2022 годах - пять школ и девять детсадов. Таким образом, всего в регионе появятся 1 тыс. 640 новых учебных мест и 2 тыс. 560 мест в детсадах.

При этом Гилев отметил, что в регионе возникают проблемы несостоявшихся торгов по ряду школ, которые планируется построить.

"Низкое значение прогнозного индекса, по которому корректируются определение стоимости строительства делает его непривлекательным для подрядчиков на стадии участия в торгах. К сожалению, мы уже имеем факты несостоявшихся торгов по строительству школы в Новоалтайске. По другим объектам будет, вероятно, такая же ситуация. Примерный процент роста сметной стоимости объектов строительства - в среднем 17% по школам и детсадам", - подчеркнул Гилев.