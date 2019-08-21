Единая диспетчерская служба в системе ЖКХ создана в Тульской области

21.08.19 11:24

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области для улучшения качества обслуживания населения управляющими компаниями создали единую диспетчерскую службу на базе Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на начальника региональной инспекции Леонида Ивченко.

"Он (сервис - ИФ) уже апробирован, протестирован и будет запущен 22 августа. Сервис позволит жителям обращаться к своим управляющим компаниям напрямую с заявками по вопросам, подлежащим решению в течение трех рабочих дней. Инспекция выступает контролером своевременного и полного решения вопросов, поступающих через систему", - сказал Ивченко.

В настоящее время сформирован рейтинг управляющих компаний, куда вошли 188 организаций. В "зеленой" зоне представлено 39 компаний, в "желтой" - 122 компании, в "красной" - 27 компаний.

Вне рейтинга оказались управкомпании, находящиеся в стадии банкротства, компании в отношении руководителей и учредителей которых проводятся следственные мероприятия, а также компании, управляющие многоквартирными домами менее трех месяцев.