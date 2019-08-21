Памятную доску в честь первого визита Ким Чен Ына в РФ установили в Хасане

21.08.19 11:41

Фото с сайта отделения ЕР в Приморье

21 августа. Interfax-Russia.ru - Мемориальную доску установили в Хасанском районе Приморья в честь недавнего визита лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, сообщила в среду пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"Открытие памятной доски состоялось в среду в поселке Хасан в Доме Российско-корейской дружбы в день прибытия в Приморский край делегации КНДР для обсуждения вопросов сотрудничества", - говорится в сообщении.

Это уже второй памятный знак, который устанавливают в Приморье после визита в край лидера КНДР. В июне аналогичная мемориальная доска была установлена во Владивостоке на территории загородного комплекса "Лесная заимка", где в ходе визита в РФ обедал Ким Чен Ын.

Как сообщалось, северокорейский лидер Ким Чен Ын 24-26 апреля был с официальным визитом в России, во время которого состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча прошла на острове Русский во Владивостоке. Это был первый визит Ким Чен Ына в РФ.