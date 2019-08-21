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21.08.19 11:47

Шойгу: РФ формирует смешанную авиадивизию и зенитную ракетную бригаду в ответ на действия США в АТР

© РИА Новости. Сергей Гунеев
21 августа. Interfax-Russia.ru - В связи с сохранением тенденции к осложнению военно-политической обстановки на Восточном стратегическом направлении в целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в Восточном военном округе в текущем году будет проведено 62 мероприятий, сообщил в среду глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Самые важные из них - формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады", - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр отметил, что "действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии".

Говоря о других мерах по усилению группировки войск на востоке России, он напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая после завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре этого года войдет в состав Тихоокеанского флота.

До конца года ВВО получит 1 743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов составит 53%.

По словам министра, "отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, за первое полугодие отобрано более четырех с половиной тысяч человек".

Он сообщил, что в течение года планируется провести свыше ста двадцати двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

Министр напомнил, что в апреле - мае в Южно-Китайском море прошло российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2019", в котором участвовали 10 боевых кораблей и более трех тысяч военнослужащих.

"Сейчас идет активная подготовка к двустороннему командно-штабному учению на Сахалинском и Приморском операционных направлениях", - отметил он.

Шойгу напомнил, что наряду с боевой подготовкой войска округа задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, в начале года успешно ликвидирован затор на реке Бурея. В феврале уничтожены очаги биологического заражения в Приморском и Хабаровском краях.

В июле - августе округ принял участие в устранении последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях.

Кроме этого, беспилотная авиация осуществляет круглосуточный мониторинг районов природных пожаров, добавил министр обороны России.

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