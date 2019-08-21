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21.08.19 11:47
Шойгу: РФ формирует смешанную авиадивизию и зенитную ракетную бригаду в ответ на действия США в АТР
"Самые важные из них - формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады", - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.
Министр отметил, что "действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии".
Говоря о других мерах по усилению группировки войск на востоке России, он напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая после завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре этого года войдет в состав Тихоокеанского флота.
До конца года ВВО получит 1 743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов составит 53%.
По словам министра, "отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, за первое полугодие отобрано более четырех с половиной тысяч человек".
Он сообщил, что в течение года планируется провести свыше ста двадцати двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.
Министр напомнил, что в апреле - мае в Южно-Китайском море прошло российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2019", в котором участвовали 10 боевых кораблей и более трех тысяч военнослужащих.
"Сейчас идет активная подготовка к двустороннему командно-штабному учению на Сахалинском и Приморском операционных направлениях", - отметил он.
Шойгу напомнил, что наряду с боевой подготовкой войска округа задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, в начале года успешно ликвидирован затор на реке Бурея. В феврале уничтожены очаги биологического заражения в Приморском и Хабаровском краях.
В июле - августе округ принял участие в устранении последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях.
Кроме этого, беспилотная авиация осуществляет круглосуточный мониторинг районов природных пожаров, добавил министр обороны России.
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