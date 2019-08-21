Дни Москвы пройдут в Липецкой области

21.08.19 11:57

© РИА Новости. Александр Вильф

21 августа. Interfax-Russia.ru - Большой и разнообразной будет программа Дней Москвы в Липецкой области, которые пройдут 22-23 августа, сообщил в среду "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы региональной администрации.

"На круглых столах и тематических площадках москвичи поделятся опытом внедрения высоких технологий в различных сферах жизни и борьбы с бедностью; расскажут о комплексной реабилитации инвалидов, развитии туризма и гостеприимства. Липчанам будут представлены реализуемые в столице проекты и концепции "Здоровая Москва", "Время новых возможностей", "Московский стандарт", "Умный город-2030", "Активный гражданин" и другие", - сказал собеседник агентства.

Члены московской делегации встретятся с местными ветеранами, награжденными медалью "За оборону Москвы", вручат туристические путевки победителям конкурса в соцсетях на знание истории столицы.

Предприятия липецкого АПК проведут для гостей презентацию своей продукции.

В рамках Дней состоится большой концерт мастеров искусств столицы.