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21.08.19 11:57
Дни Москвы пройдут в Липецкой области
"На круглых столах и тематических площадках москвичи поделятся опытом внедрения высоких технологий в различных сферах жизни и борьбы с бедностью; расскажут о комплексной реабилитации инвалидов, развитии туризма и гостеприимства. Липчанам будут представлены реализуемые в столице проекты и концепции "Здоровая Москва", "Время новых возможностей", "Московский стандарт", "Умный город-2030", "Активный гражданин" и другие", - сказал собеседник агентства.
Члены московской делегации встретятся с местными ветеранами, награжденными медалью "За оборону Москвы", вручат туристические путевки победителям конкурса в соцсетях на знание истории столицы.
Предприятия липецкого АПК проведут для гостей презентацию своей продукции.
В рамках Дней состоится большой концерт мастеров искусств столицы.
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