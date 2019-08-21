Путин предостерег Запад от искажения исторических фактов в угоду политике

21.08.19 12:04

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что открывшаяся в Москве выставка "1939 год. Начало Второй Мировой войны" будет содействовать сохранению исторической правды на фоне попыток некоторых стран пересмотреть причины и итоги этого трагического периода.

"К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть причины и итоги Второй Мировой. В угоду корыстным политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выводы, построенные на домыслах и спекуляциях", - говорится в приветствии президента организаторам и гостям этой историко-документальной выставки, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин отмечает, что "в этой связи особое значение приобретают подлинные свидетельства той эпохи, архивные материалы".

"Многие из таких уникальных документов представлены на нынешней выставке, причем часть из них - впервые. Они служат напоминанием нам и будущим поколениям о том, насколько хрупок мир. Предостерегают от политической недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз", - пишет президент.

Он выражает уверенность, что выставка "вызовет широкий общественный резонанс, будет содействовать сбережению исторической правды", отмечает, что ее организаторы проделали большую работу.

"Вторая Мировая война стала величайшей трагедией для всего человечества, оставила глубокие незаживающие раны в сердцах миллионов людей, отразилась на судьбах целых поколений. Поэтому события, подтолкнувшие мир к той роковой черте, и сегодня остаются в центре внимания ученых, общественных и государственных деятелей", - говорится в приветствии.

Выставка организована Федеральным архивным агентством МИД РФ и Российским историческим обществом.