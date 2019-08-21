Слуцкий: идея Трампа вернуть РФ в G8 подтверждает провал санкций против Москвы

21.08.19 12:17

© РИА Новости. Илья Питалев

21 августа. Interfax-Russia.ru - Предложение президента США Дональда Трампа вернуться к формату "Большой восьмерки" указывает на неудачу политики стран "группы семи" по изоляции России, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Идея Трампа о возрождении G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене. Шаги "семерки" по сдерживанию и изоляции нашей страны ни к чему в итоге не приводят. И это признают и президент США, и президент Франции", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

"Если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон. Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7", - сказал он.

Слуцкий отметил, что Россия не отказывается ни от каких форматов, но "возвращение к G8 - не самоцель".

"На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.

"Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Но я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба - ИФ); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин 19 августа заявил во Франции, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе формата G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи".

"Что касается возможного формата работы в рамках восьми государств: мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не существует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин.

По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.