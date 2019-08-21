В России заблокировали два сайта с оскорблением гимна

21.08.19 12:42

Фото "Интерфакса"

21 августа. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор обеспечил блокировку двух сайтов, содержащих материалы с оскорблением в неприличной форме гимна России, так как они отказались выполнить требование Генпрокуратуры по удалению этого контента, сообщили в пресс-службе ведомства.

"19 августа в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к информации, в неприличной форме оскорбляющей государственный гимн РФ", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму Главного управления МВД России, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним.

В адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены соответствующие уведомления об удалении противоправной информации. Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов ограничен операторами связи на территории России, добавили в Роскомнадзоре.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка. За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.