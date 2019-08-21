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Рабочая группа ЦИК изучит основания для открытия в области участков на выборах губернатора Петербурга

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
21 августа. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа Центризбиркома в ближайшее время приедет в Санкт-Петербург для изучения вопроса, связанного с открытием участков для голосования на выборах губернатора на территории Псковской и Ленинградской областей.

В среду глава Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания в беседе с главой Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктором Миненко подчеркнула, что ЦИК "продолжает резко негативно относиться" к формированию участков за пределами Санкт-Петербурга. Она добавила, что у ЦИК для этого есть основания.

"В связи с тем, что к нам поступили жалобы со стороны трех кандидатов в губернаторы - Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, мы в ближайшее время направляем рабочую группу из сотрудников аппарата ЦИК в Петербург, чтобы они внимательно изучили основания для открытия (экстерриториальных участков - ИФ), в том числе и в Ленинградской области", - сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома предложила Миненко встретиться с кандидатами в губернаторы, которые негативно относятся к организации участков за пределами Петербурга, а также пригласить на встречу уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, который жалуется на отказ Горизбиркома от видеонаблюдения на этих участках.

"Если вы уверены в своей позиции, то объясните и кандидатам, и членам ЦИК, что ваша позиция обоснована, а наши сомнения не имеют под собой оснований. Раз такое единодушное неприятие со стороны трех кандидатов, то надо аргументированно свою позицию им доказать, надо найти совместное решение, которое бы всех устроило. Сегодня-завтра мы сформируем рабочую группу для Петербурга", - сказала Памфилова.

Миненко в свою очередь отметил, что приезд в Петербург членов ЦИК "будет хорошим подспорьем", а также пообещал предложить кандидатам в губернаторы встретиться в ближайшее время. Он напомнил, что изначально планировалось сформировать 92 избирательных участка за пределами Петербурга, но после изучения активности избирателей их количество сократили до 77 и не исключают дальнейшее уменьшение.

"Процесс продолжается. До конца недели мы смотрим еще и, если такая низкая активность будет и по другим территориям, мы пойдем на упразднение еще большего количества избирательных участков (за пределами Петербурга - ИФ)", - сказал Миненко.

Ранее со ссылкой на данные ЦИК сообщалось, что, по состоянию на 19 августа, для голосования за губернатора Петербурга в Ленинградской области подано 6 тысяч 642 заявления, в Псковской области - 637 заявлений.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

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