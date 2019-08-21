Свердловская область за 5 лет планирует создасть 15 новых полигонов ТКО

21.08.19 12:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области планируют, что в ближайшие 5 лет в регионе будет создано 15 полигонов для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) взамен существующих, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"В настоящее время у нас функционирует порядка 92 полигонов, постепенно они все будут закрыты, потому что переполнены. По идее, должно быть по одному полигону возле каждого мусоросортировочного комплекса, то есть, не менее 15 полигонов будет построено в течение 5 лет", - сказал Смирнов.

Региональное министерство ЖКХ в настоящее время согласовывает с Минприроды РФ включение в федеральный реестр максимального количества полигонов, которые находятся в эксплуатации.

"Часть из функционирующих полигонов включена в федеральный реестр и соответствует требованиям, часть - проходит мероприятия, чтобы попасть в этот реестр: там ставят весовые ограждения, освещение и так далее. В ближайшее время будет закрыто не менее 12 полигонов, которые однозначно по своим критериям не могут соответствовать федеральным требованиям. Эти полигоны будут закрываться, а вместо них - строиться новые, но они уже не будут такими большими", - добавил министр.

Он пояснил, что на сегодняшний день 100% отходов транспортируется на полигоны, в дальнейшем за счет глубокой переработки мусора планируется снизить эту долю до 15%.

Объем инвестиций, необходимый для строительства 12-14 мусоросортировочных комплексов и проведения мероприятий по рекультивации полигонов, станет известен после согласования проектно-сметной документации. По оценке министра, "речь идет о десятках миллиардов рублей".

"Пока есть проектно-сметная документация, и то - без экспертизы, по двум полигонам - Широкореченскому и Арамильскому. Рассчитываем на получение средств из федерального бюджета, в том числе, из эко-сборов. Согласие софинансировать работы по рекультивации Широкореченского и Арамильского полигонов со стороны Федерации есть, но пока не отработан механизм софинансирования", - отметил Смирнов.

Ранее сообщалось, что новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов - от мусорного бака до специального полигона.