День знаний в Северной Осетии перенесен на 4 сентября из-за траурных мероприятий

21.08.19 13:17

© РИА Новости. Саид Царнаев

21 августа. Interfax-Russia.ru - Празднование Дня знаний в образовательных учреждениях Северной Осетии перенесено из-за проведения 1-3 сентября мероприятий, посвященных памяти жертв теракта в Беслане, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В связи с проведением общенациональных памятных мероприятий 1-3 сентября в Беслане День знаний в образовательных учреждениях республики в этом году перенесен на 4 сентября, а в школах Правобережного района дети сядут за парты 5 числа", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Северной Осетии, проведенном главой республики Вячеславом Битаровым.

С 31 августа по 6 сентября личный состав МВД РФ по Северной Осетии будет нести службу в усиленном режиме.

Правопорядок будут охранять 3700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, а также члены Терского казачьего войска и добровольцы.

"В этом году мы в 15 раз будем вспоминать трагические события в первой школе Беслана. Это наша общая безмерная боль и горе. В пострадавшем городе, как и в предыдущие годы, пройдут массовые поминальные мероприятия с участием жителей республики, гостей из других регионов России и зарубежных стран. И наша главная задача сделать все для того, чтобы эти дни прошли спокойно и организованно", - цитирует пресс-служба слова Битарова.

Министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина сообщила, что 2 и 3 сентября запланированы уроки мира, а 3 сентября - мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Торжества по случаю Дня знаний в школах Владикавказа и районов республики пройдут 4 сентября, а в Беслане и селах Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе N1 в Беслане 32 террориста захватили больше тысячи заложников. В результате теракта погибли 186 детей, 17 учителей, 111 родственников и других присутствовавших на линейке, 19 силовиков и гражданских спасателей.