Власти не видят причин для медобследования населения Неноксы после ЧП на полигоне

21.08.19 13:20

© РИА Новости. Николай Хижняк

21 августа. Interfax-Russia.ru - Медицинское обследование жителей села Ненокса Архангельской области, близ которого произошел взрыв на военном полигоне, не планируется, сообщил "Интерфаксу" в среду начальник Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

"У нас в прошлый понедельник был заместитель начальника главного Роспотребнадзора, брали пробы воды, воздуха. Все в норме. Зачем мы будем обследовать людей, если нет причин для обследования?", - сказал Машенков.

Он также опроверг информацию СМИ о том, что в Неноксу планируют прибыть врачи из Москвы и Архангельска для обследования населения.

В свою очередь в пресс-службе администрации Северодвинска "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время в Неноксе радиационный фон в норме, обстановка в селе спокойная, оповещений о планируемых работах на полигоне не поступало.

Ранее в соцсетях появилась информация о направлении в Неноксу врачей из Москвы для обследования местных жителей, бывших в населенном пункте во время ЧП на полигоне.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами.

Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. В свою очередь тогда же шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было.

Президент Росси Владимир Путин в понедельник заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.