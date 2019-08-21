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21.08.19 13:22
Депутата горсобрания в Челябинской области подозревают в убийстве жены
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь на среду подозреваемый во время ссоры с женой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Местные СМИ в своих изданиях сообщают, что депутат является главным врачом областной больницы в поселке Локомотивный, а трагедия развернулась, когда он, вернувшись с рыбалки, узнал об измене жены.
Обсуждение резонансного для города происшествия также активно идет в городском паблике соцсети "ВКонтакте". В частности, горожане пишут, что мужчина выстрелил в свою жену на глазах у детей.
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