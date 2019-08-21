Депутата горсобрания в Челябинской области подозревают в убийстве жены

21.08.19 13:22

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

21 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата собрания Локомотивного городского округа в Челябинской области, которого подозревают в убийстве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь на среду подозреваемый во время ссоры с женой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Местные СМИ в своих изданиях сообщают, что депутат является главным врачом областной больницы в поселке Локомотивный, а трагедия развернулась, когда он, вернувшись с рыбалки, узнал об измене жены.

Обсуждение резонансного для города происшествия также активно идет в городском паблике соцсети "ВКонтакте". В частности, горожане пишут, что мужчина выстрелил в свою жену на глазах у детей.