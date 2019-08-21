Медведев похвалил Никитина за развитие образования и медицины Новгородчины

21.08.19 13:54

© РИА Новости. Екатерина Штукина

21 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о развитии образования и новых проектах в сфере здравоохранения.

Так, он доложил главе правительства, что в Великом Новгороде уже построены две школы - первые, начиная с 1980-х годов, и в ближайшее время будут возведены еще две в двух других городах.

Медведев похвалил собеседника и отметил, что программу строительства новых школ нужно продолжать.

Говоря о здравоохранении, Никитин рассказал о создании в рамках государственно-частного партнерства мобильных поликлиник на базе автомобильных фур, которые будут обслуживать население отдаленных районов. По его словам, в настоящее время таких поликлиник две, и еще две появятся в будущем.

"Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы используются в регионах. Действительно, для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо - современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто проведения медицинских процедур", - заметил премьер.

Он также остался доволен совместным проектом властей Новгородской области и "Почты России" по анкетированию почтальонами пенсионеров в деревнях, благодаря которому удалось установить жителей, нуждавшихся в срочном медицинском обследовании.

Еще одна программа касается пропаганды здорового образа жизни, продолжил Никитин.

"Каждый месяц во всех медийных источниках, в школах проходят лекции по ЗОЖ. Это помогает, люди начинают заботиться о своём здоровье", - пояснил он.

"Лекции по ЗОЖ - это, конечно, звучит красиво, но главное, чтобы люди занимались своим здоровьем, а не просто лекции слушали по поводу здорового образа жизни", - отреагировал глава правительства.