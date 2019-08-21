МЧС: школы Москвы отвечают противопожарным требованиям и готовы к учебному году

21.08.19 13:31

© РИА Новости. Евгений Новоженина

21 августа. Interfax-Russia.ru - Все учебные заведения Москвы отвечают требованиям пожарной безопасности, сообщил временно исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС Сергей Желтов.

"На текущий момент все образовательные объекты столицы проверены и готовы к учебному году", - сказал Желтков в среду на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС) Москвы.

Он отметил, что в текущем году на территории столицы в приемке на готовность к новому учебному году участвовали 5 тыс. 84 образовательных объекта, из которых 1 тыс. 744 общеобразовательных, 2 тыс. 328 объектов дошкольного образования, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования, 253 объекта дополнительного образования, 138 иных образовательных объектов.

Руководитель управления также рассказал о мерах, предусмотренных в дни гуляний в честь дня города столицы.

"Обеспечивать безопасность массовых мероприятий в День города в Москве будут 450 спасателей", - сообщил Желтов.

Кроме того, на круглосуточном дежурстве в дни праздничных гуляний в готовности к реагированию будут находиться более 1 тыс. спасателей и пожарных, 88 плавсредств и восемь вертолетов, уточнил представитель МЧС.

Мероприятие прошло под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, который дал поручение проверить пожарным службам все здания и сооружения, а также провести комплекс мероприятий по пожарной безопасности в преддверии начала учебного года.

"Особое внимание прошу уделить новостройкам, входящим в эксплуатацию", - отметил Бирюков.