Захарова: обсуждение возврата РФ в G8 нужно перенести в профессиональную сферу

21.08.19 13:50

© РИА Новости. Илья Питалев

21 августа. Interfax-Russia.ru - В Москве считают, что обсуждение вопроса возврата России в группу "восьми" (G8) должно быть перенесено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила в среду "Интерфаксу" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение", - сказала она. "Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", - отметила Захарова.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил слова американского лидера как признание провала политики по изоляции России со стороны стран-членов G7.

"Идея Трампа о возрождении G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене. Шаги "семерки" по сдерживанию и изоляции нашей страны ни к чему в итоге не приводят. И это признают и президент США, и президент Франции", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

"Если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон. Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7", - сказал он.

Слуцкий отметил, что Россия не отказывается ни от каких форматов, но "возвращение к G8 - не самоцель".

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константинв Косачева, Россия могла бы вернуться в формат "большой восьмерки" в случае превращения его в "десятку" с привлечением Китая и Индии.

"На мой взгляд, возвращение России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счёт присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?" - написал Косачев на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление президента США о возможности возвращения РФ в G8.

По словам сенатора, Китай и Индия имеют все необходимые основания для подключения к этому формату с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику.

"Ведь превращение «семерки» в «десятку» было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы", - заключил Косачев.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин 19 августа заявил во Франции, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе формата G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи".

"Что касается возможного формата работы в рамках восьми государств: мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не существует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин.

По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.