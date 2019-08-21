Томская область прогнозирует невыполнение плана по вводу жилья в 2019г

21.08.19 14:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области констатируют низкие темпы ввода жилья в 2019 году, что приведет к невыполнению запланированных на год показателей, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Антонов, выступая на заседании комитета законодательной думы Томской области в среду.

"По оценке департамента архитектуры и строительства, план по вводу жилья на 2019 год не будет достигнут. Этот факт сложился за счет снижения ввода жилья индивидуальными застройщиками, практически, на 6% и многоквартирных жилых домов - на 10%", - сказал Антонов.

В 2018 году регион ввел 436,9 тыс. кв. м жилья при плане 510 тыс. кв. м. За первое полугодие 2019 года область ввела лишь 96,1 тыс. кв. метров, что в 2,5 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в отчете губернатора за 2018 год (опубликован в мае) говорится, что регион планирует за счет реализации регионального проекта "Жилье" ввести в 2019 году не менее 531 тыс. кв. м.

Антонов отметил, что причины снижения этого показателя - объективные. Так, одна из причин состоит в изменении законодательства в сфере долевого строительства: появились эскроу-счета, что привело к удорожанию строительства объектов.

"Еще одна причина - высокая закредитованность населения. В 2019 году упал спрос на ипотечные кредиты: за 6 месяцев 2019 года падение на 13,1% по ипотечным кредитам. При позиции государства о снижении ставки, видим в 2019 году увеличение средних ставок (в регионе - ИФ) до 10,26%", - пояснил заместитель губернатора.

Кроме того банки и строительные компании снизили объем необходимого первоначального взноса, что увеличило риск невозврата кредита и привело к его удорожанию. "Кредиты берутся людьми с более низким взносом, а значит - с более высокой процентной ставкой", - уточнил Антонов.

Вместе с тем он отметил, что регион разрабатывает комплекс мероприятий для оживления рынка жилья. В частности, речь идет о механизмах предоставления участков под строительство в черте Томска с подготовленной необходимой инфраструктурой.

"На оживление рынка также повлияет реализация нацпроекта в части сокращения непригодного жилья. Речь идет о 7 тыс. жителях области и 120 тыс. кв. метрах жилья. Здесь коллеги прорабатывают возможность использования механизма "кустового" расселения, чтобы освобождать участки земли "пятнами" (сейчас расселение идет в порядке признания домов аварийными - ИФ). Это позволит создать место в центре города для развития жилищного строительства", - сказал заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что к 2024 году Томская область намеревается увеличить ежегодный ввод жилья до 723 тыс. кв. метров. При этом власти отмечали негативные последствия изменений закона о дольщиках: томские строительные компании не принимают активного участия в работе в рамках обновленного закона о долевом строительстве. Так, за девять месяцев 2018 года было заключено 1,691 тыс. договоров долевого участия, в 2017 году - 2,577 тыс. договоров, в 2016 году - 3,287 тыс. договоров, то есть, их количество резко снижалось.