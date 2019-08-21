Половина потерявших дома во время наводнения под Иркутском не хотят переезжать

21.08.19 14:19

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Иркутской области

21 августа. Interfax-Russia.ru - Как показал опрос пострадавших от наводнения в Иркутской области, почти каждый второй из потерявших дома хочет получить новое жилье в своем населенном пункте, сообщил губернатор Сергей Левченко.

"47% людей, лишившихся жилья, хотят остаться в местности, где жили. Порядка 15% думают переехать за пределы региона. Остальные планируют приобрести жилье в других городах и районах Иркутской области, в первую очередь - в Иркутске", - сказал Левченко журналистам в среду.

По его словам, в этой связи в Тулуне, где больше всего потерявших жилье, ускоренными темпами идет подготовка к строительству новых жилых районов. Так, в микрорайоне Угольщиков идет подвод инженерных сетей тепло- и водоснабжения, начались работы по отсыпке площадок для заливки фундаментов. Всего там планируется построить комплекс двухэтажных домов на 400 квартир. Первые дома должны сдать до конца текущего года.

"Мы отказались от строительства многоэтажных домов из-за сейсмики - в Тулуне она 7 баллов. Это дает удорожание квартир в домах выше двух этажей на 15-20% - сложно вписаться в федеральный лимит 45 тыс. рублей за 1 кв. метр жилья", - отметил Левченко.

В микрорайоне Березовом Тулуна, где запланирована индивидуальная жилая застройка, идет нарезка участков по 5 соток под строительство порядка 2 тыс. домов. Отведены места под школу, детский сад, торговый центр.

Глава региона также сообщил, что по данным на 21 августа, свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (жилищные сертификаты) получили 796 семей. Дома и квартиры на общую сумму 66,9 млн рублей приобрели 27 семей.

По уточненным данным областного правительства на 21 августа, во время июньского наводнения было подтоплено 10 тыс. 890 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. снесено полностью или не подлежит восстановлению. К настоящему времени 2,7 тыс. семей обратились с заявлениями на получение жилищных сертификатов.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.