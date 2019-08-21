Шаг назад: Франция и США хотят снова G8 с Россией
  
Ущерб на миллиарды: более 17 тыс. жилых домов пострадали от паводка в Приангарье
   
Дополнительная преграда: еще одну дамбу для защиты от паводка укладывают в Хабаровске
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
21.08.19 14:19

Половина потерявших дома во время наводнения под Иркутском не хотят переезжать

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Иркутской области
21 августа. Interfax-Russia.ru - Как показал опрос пострадавших от наводнения в Иркутской области, почти каждый второй из потерявших дома хочет получить новое жилье в своем населенном пункте, сообщил губернатор Сергей Левченко.

"47% людей, лишившихся жилья, хотят остаться в местности, где жили. Порядка 15% думают переехать за пределы региона. Остальные планируют приобрести жилье в других городах и районах Иркутской области, в первую очередь - в Иркутске", - сказал Левченко журналистам в среду.

По его словам, в этой связи в Тулуне, где больше всего потерявших жилье, ускоренными темпами идет подготовка к строительству новых жилых районов. Так, в микрорайоне Угольщиков идет подвод инженерных сетей тепло- и водоснабжения, начались работы по отсыпке площадок для заливки фундаментов. Всего там планируется построить комплекс двухэтажных домов на 400 квартир. Первые дома должны сдать до конца текущего года.

"Мы отказались от строительства многоэтажных домов из-за сейсмики - в Тулуне она 7 баллов. Это дает удорожание квартир в домах выше двух этажей на 15-20% - сложно вписаться в федеральный лимит 45 тыс. рублей за 1 кв. метр жилья", - отметил Левченко.

В микрорайоне Березовом Тулуна, где запланирована индивидуальная жилая застройка, идет нарезка участков по 5 соток под строительство порядка 2 тыс. домов. Отведены места под школу, детский сад, торговый центр.

Глава региона также сообщил, что по данным на 21 августа, свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (жилищные сертификаты) получили 796 семей. Дома и квартиры на общую сумму 66,9 млн рублей приобрели 27 семей.

По уточненным данным областного правительства на 21 августа, во время июньского наводнения было подтоплено 10 тыс. 890 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. снесено полностью или не подлежит восстановлению. К настоящему времени 2,7 тыс. семей обратились с заявлениями на получение жилищных сертификатов.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:48
ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства
.
  21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
.
  21.08.19 14:24
Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве
.
  21.08.19 14:03
Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи
.
  21.08.19 13:31
МЧС: школы Москвы отвечают противопожарным требованиям и готовы к учебному году
.
  21.08.19 12:45
Памфилова: Собянин взял работу с жалобами на выборы в МГД под личный контроль
.
  21.08.19 12:04
Путин предостерег Запад от искажения исторических фактов в угоду политике


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket