Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве

21.08.19 14:24

© РИА Новости. Евгений Одиноков

21 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценил применение силы сотрудниками правоохранительных органов на последних протестах Москве как беспрецедентное и поддержал обращение Совета при президенте РФ по правам человека к руководителям МВД, Росгвардии и СК с просьбой разобраться в обоснованности таких действий.

"На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение", - написал Кудрин в своем "Твиттере в среду.

"Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле", - подчеркнул он.

СПЧ 20 августа обратился в МВД, Росгвардию и Следственный комитет в связи с применением силы к митингующим в Москве.

"СПЧ обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о необоснованном и незаконном применении специальных средств и физической силы сотрудниками охраны правопорядка по отношению к участникам митингов, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СПЧ.

По мнению Совета, "в отдельных случаях сотрудниками правоохранительных органов допускались существенные нарушения прав граждан, как участвовавших в вышеуказанных публичных мероприятиях, так и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения".

В частности, наблюдатели от СПЧ видели на митингах в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы "необоснованное и (или) незаконное применение специальных средств". Так, сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредство - палку, когда "необходимость его применения явно отпала, а задерживаемое лицо обезврежено, окружено сотрудниками правоохранительных органов и не оказывает сопротивления".

Также члены СПЧ обращают внимание на "необоснованное и (или) незаконное применение физической силы", например, в отношении инвалида и женщины, хотя сопротивления они не оказывают.

В свою очередь в Росгвардии обещали рассмотреть обращение Совета.

"В Росгвардии ознакомились с содержанием обращения СПЧ в том формате, который опубликован в СМИ. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.