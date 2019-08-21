Шаг назад: Франция и США хотят снова G8 с Россией
  
Ущерб на миллиарды: более 17 тыс. жилых домов пострадали от паводка в Приангарье
   
Дополнительная преграда: еще одну дамбу для защиты от паводка укладывают в Хабаровске
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
21.08.19 14:24

Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве

© РИА Новости. Евгений Одиноков
21 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценил применение силы сотрудниками правоохранительных органов на последних протестах Москве как беспрецедентное и поддержал обращение Совета при президенте РФ по правам человека к руководителям МВД, Росгвардии и СК с просьбой разобраться в обоснованности таких действий.

"На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение", - написал Кудрин в своем "Твиттере в среду.

"Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле", - подчеркнул он.

СПЧ 20 августа обратился в МВД, Росгвардию и Следственный комитет в связи с применением силы к митингующим в Москве.

"СПЧ обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о необоснованном и незаконном применении специальных средств и физической силы сотрудниками охраны правопорядка по отношению к участникам митингов, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СПЧ.

По мнению Совета, "в отдельных случаях сотрудниками правоохранительных органов допускались существенные нарушения прав граждан, как участвовавших в вышеуказанных публичных мероприятиях, так и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения".

В частности, наблюдатели от СПЧ видели на митингах в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы "необоснованное и (или) незаконное применение специальных средств". Так, сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредство - палку, когда "необходимость его применения явно отпала, а задерживаемое лицо обезврежено, окружено сотрудниками правоохранительных органов и не оказывает сопротивления".

Также члены СПЧ обращают внимание на "необоснованное и (или) незаконное применение физической силы", например, в отношении инвалида и женщины, хотя сопротивления они не оказывают.

В свою очередь в Росгвардии обещали рассмотреть обращение Совета.

"В Росгвардии ознакомились с содержанием обращения СПЧ в том формате, который опубликован в СМИ. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:48
ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства
.
  21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
.
  21.08.19 14:03
Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи
.
  21.08.19 13:31
МЧС: школы Москвы отвечают противопожарным требованиям и готовы к учебному году
.
  21.08.19 12:45
Памфилова: Собянин взял работу с жалобами на выборы в МГД под личный контроль
.
  21.08.19 12:04
Путин предостерег Запад от искажения исторических фактов в угоду политике
.
  21.08.19 10:52
Великобритания вышла на второе место по импорту промышленной продукции Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket