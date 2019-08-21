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21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
"После завершения изучения материалов, собранных предварительным следствием, мы намерены подать ряд ходатайств. Они будут касаться выявленных недостатков следствия и прекращения уголовного преследования девочек. Если в удовлетворении ходатайств следователь откажет - сразу же подадим жалобы на его действия в соответствующие инстанции", - заявил "Интерфаксу" адвокат старшей из сестер Алексей Липцер.
По словам адвоката младшей сестры - Ярослава Пакулина, ознакомление с материалами защита может закончить уже к концу октября.
"Материалы составляют 30 томов. Сроки следствия и ограничения определенных действий, наложенных судом на девушек, истекут в конце октября. После чего дело уйдет в прокуратуру для решения вопроса о возможном утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд", - пояснил адвокат.
В свою очередь, адвокат младшей сестры Алексей Паршин отметил, что следствие подтвердило многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства в отношении девушек со стороны отца.
"Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности. Очевидно, что они находились в состоянии необходимой обороны, спасая свои жизни", - сказал Паршин.
Он добавил, что "опасения вызывает психическое состояние девочек после издевательств отца". "Всем предстоит длительная реабилитация у психологов", - подчеркнул защитник.
В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.
В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
При этом, согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.
В рамках указанной квалификации сестры не признают вину.
Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле нынешнего года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.
Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи с его смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). При этом "отказное" постановление может быть отменено, если родственники погибшего решат доказать его невиновность и попросят об этом.
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