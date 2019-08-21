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21.08.19 14:31
Самая массовая в истории экскурсия по Казани проведена в преддверии Worldskills-2019
"Это абсолютный рекорд организации экскурсии по Казани для такого количества человек одновременно", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Сергея Иванова.
Гости Казани ознакомились с городом на обзорной экскурсии и посетили главные достопримечательности столицы Татарстана: Казанский кремль и Старо-татарскую слободу.
Отмечается, что для комфорта самих экскурсантов их пришлось делить на подгруппы по 40 человек.
45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа и должен стать самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году. В нем примут участие 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.
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