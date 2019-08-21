Самая массовая в истории экскурсия по Казани проведена в преддверии Worldskills-2019

21.08.19 14:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 2 тыс. участников и гостей чемпионата мира Worldskills-2019 посетили 20 августа обзорную экскурсию по Казани, сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по туризму в среду.

"Это абсолютный рекорд организации экскурсии по Казани для такого количества человек одновременно", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Сергея Иванова.

Гости Казани ознакомились с городом на обзорной экскурсии и посетили главные достопримечательности столицы Татарстана: Казанский кремль и Старо-татарскую слободу.

Отмечается, что для комфорта самих экскурсантов их пришлось делить на подгруппы по 40 человек.

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа и должен стать самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году. В нем примут участие 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.