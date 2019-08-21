ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства

21.08.19 14:48

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

21 августа. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, на сумму 6,3 млрд рублей, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила соответствие доходов и расходов бывшего начальника второго отдела Управления "К" СЭБ (Службы экономической безопасности - ИФ) ФСБ России Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве", - сказали в Генпрокуратуре.

"В соответствии с федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в Головинский суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства имущества на общую сумму в 6,3 млрд рублей", - пояснили в ведомстве.

Как пояснили в ГП, при проверке доходов и расходов сотрудника ФСБ Черкалина, было установлено, что на доходы из непредусмотренных законом источников он приобрел и зарегистрировал на родственников и близких пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также два автомобиля.

В ведомстве также сообщили о крупной сумме денег в рублях и валюте, изъятых при следственных действиях у обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ.

"В Головинский районный суд города Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

При этом, добавили там, общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 млн рублей.

О задержании Черкалина 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, офицер "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тыс. (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

Вместе с Черкалиным, как сообщали в ЦОС, были задержаны двое бывших сотрудников ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они по ходатайству следствия были заключены под стражу с санкции Басманного суда Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Согласно фабуле дела, в 2011 году, члены организованной группы, в которую входили, в том числе, Черкалин, Фролов и Васильев, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы". В результате, считает следствие, потерпевший был убежден передать группе принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.