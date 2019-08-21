Шаг назад: Франция и США хотят снова G8 с Россией
  
Ущерб на миллиарды: более 17 тыс. жилых домов пострадали от паводка в Приангарье
   
Дополнительная преграда: еще одну дамбу для защиты от паводка укладывают в Хабаровске
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
21.08.19 14:48

ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
21 августа. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, на сумму 6,3 млрд рублей, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила соответствие доходов и расходов бывшего начальника второго отдела Управления "К" СЭБ (Службы экономической безопасности - ИФ) ФСБ России Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве", - сказали в Генпрокуратуре.

"В соответствии с федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в Головинский суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства имущества на общую сумму в 6,3 млрд рублей", - пояснили в ведомстве.

Как пояснили в ГП, при проверке доходов и расходов сотрудника ФСБ Черкалина, было установлено, что на доходы из непредусмотренных законом источников он приобрел и зарегистрировал на родственников и близких пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также два автомобиля.

В ведомстве также сообщили о крупной сумме денег в рублях и валюте, изъятых при следственных действиях у обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ.

"В Головинский районный суд города Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

При этом, добавили там, общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 млн рублей.

О задержании Черкалина 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, офицер "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тыс. (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

Вместе с Черкалиным, как сообщали в ЦОС, были задержаны двое бывших сотрудников ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они по ходатайству следствия были заключены под стражу с санкции Басманного суда Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Согласно фабуле дела, в 2011 году, члены организованной группы, в которую входили, в том числе, Черкалин, Фролов и Васильев, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы". В результате, считает следствие, потерпевший был убежден передать группе принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
.
  21.08.19 14:24
Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве
.
  21.08.19 14:03
Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи
.
  21.08.19 13:31
МЧС: школы Москвы отвечают противопожарным требованиям и готовы к учебному году
.
  21.08.19 12:45
Памфилова: Собянин взял работу с жалобами на выборы в МГД под личный контроль
.
  21.08.19 12:04
Путин предостерег Запад от искажения исторических фактов в угоду политике
.
  21.08.19 10:52
Великобритания вышла на второе место по импорту промышленной продукции Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket