Монумент "Родина-мать" откроют в ноябре

21.08.19 14:52

© РИА Новости. Кирилл Брага

21 августа. Interfax-Russia.ru - Реставрационные работы на монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане подходят к концу, в ноябре планируется снять леса с памятника, заявил директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

"Планируется, что окончание реставрационных работ будет в ноябре месяце - это когда строители приступят к разбору лесов", - сказал Дементьев в среду в ходе совещания в Минкультуры РФ, посвященного концепции развития музея "Сталинградская битва".

По словам Дементьева, в настоящий момент реставрацию одновременно ведут 115 мастеров, причем работы ведутся не только снаружи, но и внутри гигантской статуи. Помимо прочего, отметил директор, фигуре вернут ее прежний цвет - "натуральный цвет бетона", очистив поверхность монумента от органических наслоений зеленых оттенков.

"Завершение всего комплекса работ - зима внесет свои коррективы, - благоустройства территории будет выполнено в марте-апреле, и к майским праздникам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мы уже сможем лицезреть главный монумент в абсолютно отремонтированном, отреставрированном состоянии во всей его красе", - сказал Дементьев.

Комплексная реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" началась в 2014 году с разработки проекта. Затем специалисты провели замену канатной арматуры - несущих конструкций, и после подготовительного этапа в апреле этого года реставраторы "одели" статую в леса и приступили к основным работам.

Уникальная железобетонная 85-метровая скульптура авторства Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина была установлена на Мамаевом кургане в 1964 году, с тех пор ее ни разу не подвергали комплексной реставрации.

Мемориальный комплекс "Героям сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, центром которого является монумент "Родина-мать зовет!", относится к музею-заповеднику "Сталинградская битва".