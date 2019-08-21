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21.08.19 14:59

Суд не стал снимать с выборов в Госдуму биатлониста Шипулина

© РИА Новости. Александр Натрускин
21 августа. Interfax-Russia.ru - Свердловский областной суд отказал "Справедливой России" в удовлетворении иска о снятии с выборов в Государственную думу кандидата от Серовского одномандатного избирательного округа Антона Шипулина, у которого обнаружились акции иностранного банка.

"Отказали (в иске - ИФ)", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Свердловского областного суда.

В сообщении суда говорится, что решение вступит в законную силу через пять дней, если не будет обжаловано сторонами.

По информации, опубликованной на сайте облизбиркома, Шипулин родился 21 августа 1987 года. Таким образом, судебное заседание прошло в его день рождения.

Как сообщалось, региональное отделение партии "Справедливая Россия" подало в суд иск о снятии Шипулина с выборов в Госдуму за то, что он не предоставил в облизбирком информацию о владении 50 структурированными нотами Коммерцбанка АГ (Германия) стоимостью 3,6 млн рублей.

Кроме того, согласно данным, опубликованным на сайте облизбиркома, Шипулин не сообщил ведомству о 10 тыс. облигаций Сбербанка на сумму 10 млн рублей, не задекларировал 2,3 тыс. рублей в ПАО Банк "ФК Открытие" и пустой счет в банке ВТБ.

Госдума в январе 2019 года досрочно прекратила полномочия депутата-"единоросса" Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу, в связи с назначением его заместителем губернатора Свердловской области.

Документы на участие в выборах по данному округу подали восемь человек, в том числе биатлонист Шипулин.

Довыборы состоятся 8 сентября.

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