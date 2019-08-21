Ярославский губернатор Миронов сократит штат руководящих чиновников

21.08.19 15:09

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 августа. Interfax-Russia.ru - В Ярославской области произойдет объединение аппарата губернатора с аппаратом регионального правительства с целью оптимизации штата руководящих чиновников, сообщил "Интерфаксу" губернатор Дмитрий Миронов.

"Создание администрации губернатора в структуре регионального правительства позволяет оптимизировать число руководителей, работающих в этом направлении, и, обеспечив экономию бюджетных средств, повысить эффективность процессов управления регионом", - сказал Миронов.

Он особо подчеркнул, что реорганизация проводится в рамках задачи по повышению эффективности работы органов исполнительной власти при сокращении бюджетных затрат на чиновников, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках создания администрации планируется сократить ряд высших должностей, в числе которых заместитель председателя правительства-директор департамента финансов, руководитель аппарата губернатора и его заместитель, руководитель аппарата правительства и два его заместителя, начальник административно-контрольного управления и его заместитель, начальник отдела служебной корреспонденции.

Руководитель администрации займет пост заместителя губернатора. В зоне его ответственности будут департамент финансов, контрольно-ревизионную инспекцию, управление протокола, управление делами, финансовое управление, агентство по обеспечению деятельности мировых судей, первый и второй отделы, управление государственной службы и кадровой политики, правовое и организационно-контрольное управления.

Управление по делам архивов, управление ЗАГС, инспекцию административно-технического надзора передадут под ответственность профильных заместителей председателя правительства области.

Готовится пакет документов, регламентирующий структурные изменения.