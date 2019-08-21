Севший на кукурузное поле в Подмосковье лайнер А321 утилизируют

21.08.19 15:13

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

21 августа. Interfax-Russia.ru - Аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" не подлежит восстановлению, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"(Самолет - ИФ) будет утилизирован", - заявил он, отвечая на вопрос, принято ли решение специальной комиссией о дальнейшей судьбе воздушного судна.

Ранее коммерческий директор компании Кирилл Скуратов заявлял журналистам, что прилетели представители компании Airbus, она и будет принимать решение. "Если он (самолет - ИФ) подлежит ремонту, то будет выплачена страховка", - говорил коммерческий директор, выражая при этом сомнение в том, что лайнер когда-нибудь еще поднимется в небо.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолета, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.