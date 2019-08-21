"Глосав" Ротенберга-младшего создаст комплекс передачи информации с тахографов для Минтранса

21.08.19 15:20

© РИА Новости. Сергей Черных

21 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Глобальные системы автоматизации" (ООО "Глосав") Игоря Ротенберга выиграло конкурс Минтранса РФ по созданию программного комплекса по передаче и контролю информации с тахографов, следует из материалов портала госзакупок

В конкурсе также участвовало ЗАО "Научно-промышленная компания "Высокие технологии и стратегические системы", предложившее выполнить работы за 23 млн руб.

Как следует из опубликованных материалов госконтракта, "Глосав" до конца 2019 г. создаст за 29,7 млн руб. технологическое решение по передаче и обработке информации с тахографов между информационно-аналитической системой контроля транспортных средств в реальном времени (КИАСК-ТС-РВ), которую использует Ространснадзор, и автоматизированной информационной системой "Тахографический контроль" (АИС ТК) Минтранса РФ.

Передача информации между системами была организована в рамках контракта от ноября 2017 г. "При этом государственный контракт 2017 г. не предусматривал реализацию аналогичного взаимодействия КИАСК-ТС-РВ и АИС ТК в части тахографического оборудования, соответствующего требованиям ЕСТР (Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, и контроля соблюдения норм режимов труда и отдыха водителей)", - отмечается в тексте госконтракта.

"Глосав", созданный в 2009 г., специализируется на решениях для мониторинга транспорта на базе технологий ГЛОНАСС/GPS. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2018 году составила 3 млрд рублей, чистая прибыль - 629,8 млн рублей. С 2015 г. ее прямым владельцем является Игорь Ротенберг - старший сын Аркадия Ротенберга, владельца "Стройгазмонтажа" и ряда других активов. Ему принадлежат 23,5% компании-оператора системы взимания платы с грузовиков "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные системы (ООО "РТИТС"), а также 45% ООО "Национальные телематические системы" (ООО "НТС"), которое специализируется на разработке программного обеспечения по взиманию платы при проезде на платных участках автодорог.