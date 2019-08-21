Минстрой прокомментировал трудности с достройкой космодрома "Восточный"

21.08.19 15:39

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

21 августа. Interfax-Russia.ru- Трудности с выбором основного подрядчика для второй очереди строительства космодрома "Восточный" связаны не только с системой ценообразования, сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

"Будет неправильным говорить, что есть трудности с подбором подрядчика космодрома "Восточный" только потому, что дает сбой система ценообразования. Там есть вопросы к проектной документации, к тому, когда эта проектная документация была сделана, к другим аспектам - это многофакторная история. Но там точно есть влияние системы ценообразования", - сказал Волков.

Он подчеркнул, что Минстрой может продолжить работу над системой ценообразования в космической отрасли вместе с Роскосмосом.

"Мы им (коллегам из Роскосмоса - ИФ) сейчас говорим, что есть возможность устанавливать специфику ценообразования не только в территориальном разрезе, но и в отраслевом. Мы можем ее устанавливать в соответствии с этим же регулированием", - добавил Волков.

"Там есть специализированные ценообразующие ресурсы. Это можно учесть в совместной работе. Если коллеги из Роскосмоса сочтут эту работу целесообразной, то они ее начнут вместе с нами", - заключил замглавы Минстроя.

Напомним, что в апреле текущего года президент РФ Владимир Путин потребовал у правительства установить реалистичные расценки на работы по второй очереди "Восточного".

"Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну, надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать ничего", - пояснил президент.

В конце марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила финансирование на строительство второй очереди "Восточного".

Рогозин также сообщал, что строить вторую очередь "Восточного" будут сразу четыре подрядчика - "Стройгазмонтаж", ПСО "Казань", "Стройтрансгаз" и "Крокус". Позднее представитель Аркадия Ротенберга опроверг участие в проекте компании "Стройгазмонтаж".

Вице-премьер Юрий Борисов ставил задачу достроить вторую очередь космодрома не позднее 2023 года.

"Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023-го. За 2023 год нам выходить нельзя", - сказал вице-премьер.

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты "Ангара".