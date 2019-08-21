Власти: уроженцы Ингушетии не имеют отношения к перестрелке в Краснодаре

21.08.19 16:01

© РИА Новости. Вадим Жернов

21 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии опровергли информацию об участии жителей республики в ночной перестрелке в Краснодаре, в ходе которой погиб человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

"В социальных сетях распространяется недостоверная информация об участии уроженцев Ингушетии в конфликте, произошедшем в Краснодаре. Хотелось призвать интернет-пользователей не поддаваться на провокации, не публиковать комментарии, разжигающие межнациональную рознь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии на постоянной основе проводится мониторинг интернета по отслеживанию подобных публикаций.

По предварительным данным, в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неизвестный в ходе конфликта с группой граждан произвел множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там 27-летнего мужчину. Несмотря на оказанную медицинскую помощь мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: ч.2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст.105 (убийство).

После произошедшего в соцсетях появились сообщения, что в перестрелке участвовали уроженцы Ингушетии и Дагестана, пользователи оставляли негативные комментарии.