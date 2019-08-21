Участок трассы А-157 на Ставрополье реконструируют за 2,46 млрд рублей

21.08.19 16:05

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Дорстрой" (Ставропольский край) и ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Росавтодора заключили контракт на выполнение работ по реконструкции участка трассы А-157 в Ставропольском крае.

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", контракт заключен сторонами 19 августа и действует до 30 ноября 2021 года. Его стоимость составляет 2,462 млрд рублей, в том числе НДС в размере 20%, что соответствует начальной цене контракта.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Планируемые объемы бюджетных ассигнований составляют 529,236 млн рублей в 2019 году, в 2020 году - 686,362 млн рублей, в 2021 году - 1 млрд 246,178 млн рублей.

Подрядчику в срок до 30 ноября 2021 года предстоит выполнить реконструкцию автомобильной дороги А-157 "Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск" на участке 36 км - 46 км.

Как сообщалось, в 2018 году Главгосэкспертиза одобрила представленный проект автомобильной дороги, идущей из аэропорта Минеральных Вод до Кисловодска. Проект предусматривает расширение участка с устройством четырехполосного движения (по две полосы в каждом направлении), выемки и насыпи грунта, оборудованием подпорных стенок, прокладку водопропускных устройств, замену моста на водопропускную трубу. Данные мероприятия позволят увеличить пропускную способность участка автодороги.

А-157 "Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск" - автомобильная дорога федерального значения, проложенная в восьмидесятых годах. Трасса является наиболее коротким и удобным маршрутом от городов-курортов к аэропорту.

ООО "Дорстрой", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", было зарегистрировано в Ставропольском крае в 2015 году, основной вид деятельности - строительство зданий, автомобильных дорог и автомагистралей. Единственным владельцем компании является Ансар Алгераев.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, в прошлом году компания заключила договор на выполнение ремонта участка автодороги А-157 "Минеральные Воды - Кисловодск" в Ставропольском крае, стоимость контракта составила 379,71 млн рублей.