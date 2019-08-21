Рабочий заблокирован в шахте в Свердловской области на глубине 1200 метров

21.08.19 16:22

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 августа. Interfax-Russia.ru - Обрушение горной породы на шахте в Свердловской области отрезало доступ к одному из рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"21 августа в Свердловской области в городе Североуральск в шахте "Ново-Кальинская" произошло обрушение горной породы на глубине 1240 м. По предварительной информации, отрезан доступ к одному горнорабочему", - сказали в пресс-службе ведомства.

К месту направлены два отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в количестве 15 человек.

Эвакуация рабочей смены - 56 человек - не проводилась, шахта работает в штатном режиме, отметили в МЧС.

Обрушение породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в ОК "РусАл"), по предварительным данным, произошло из-за локального землетрясения, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" официальный представитель СУБРа по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичёв.

"21 августа на шахте "Ново-Кальинская", по предварительным данным, в результате горного удара (локального подземного землетрясения) при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия", - сообщил собеседник агентства.

На предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента. Шахта продолжает работу в штатном режиме.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске на глубине более 1 тыс. метров в Свердловской области обрушилась горная порода в забое, отрезав доступ к одному из рабочих.

Всего в забое находятся 56 рабочих. Угрозы для них нет. Эвакуацию пока решено не проводить.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, последствия обрушения ликвидируют 23 человека.