В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"

21.08.19 16:14

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 августа. Interfax-Russia.ru - Продление срока домашнего ареста директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро еще на три месяца является избыточной мерой, заявил "Интерфаксу" глава "Ассоциации защиты бизнеса" Александр Хуруджи.

"Решение о продлении домашнего ареста Анатолия Кайро - явно избыточная мера, которую нельзя оценивать иначе как давление следственных органов, направленное на сотрудника компании "Рольф", - сказал Хуруджи.

Он добавил, что само уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Кайро - это "грубое вмешательство в хозяйственную деятельность бизнеса" и "попытка следствия "переоценить" сделку, которая не вызывала никаких нареканий у регуляторов и проверяющих органов".

"Это опасный прецедент, который ставит под сомнение любые сделки российских компаний с зарубежными контрагентами", - подчеркнул Хуруджи.

Басманный суд Москвы в среду по ходатайству следствию оставил Кайро под домашним арестом до 25 ноября.

Его адвокат Антон Гусев заявил агентству, что решение суда "лишено каких-либо оснований, как и само уголовное дело".

"Сегодня, как и на предыдущих судебных заседаниях, мы неоднократно обращали внимание суда на наличие у Анатолия Кайро постоянного места жительства, подтвержденного видом на жительство и квартирой в его собственности, - отметил Гусев. - Суд вновь проигнорировал эти аргументы и продлил домашний арест Анатолия Кайро на основании абсурдного утверждения об отсутствии у него постоянного места жительства. Несмотря на наши доводы ни представители следственного комитета в своих возражениях, ни суд в своем постановлении не разъяснили, почему вопреки требованиям законодательства они не признают вид на жительство документом, подтверждающим право на постоянное место жительства".

Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Свою вину он не признает.

По версии следствия, в 2014 году Кайро "участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым".

Следствие считает, что соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности.

Петров, находящийся за границей, ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа".

К настоящему времени в рамках расследования был задержан только Кайро.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.