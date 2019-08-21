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21.08.19 16:47

Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября

© РИА Новости. Максим Блинов
21 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в среду отказал в освобождении из следственного изолятора оставшихся 13 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого на срок до 24 октября, а в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера до 26 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

16 августа суд признал законным арест 11 обвиняемых моряков. Заседание прошло в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД России - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В настоящее время расследование по делу завершено. Стороны знакомятся с материалами уголовного дела. По оценке адвокатов, изучение материалов продлиться как минимум до конца сентября.

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