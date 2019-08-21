Минздрав закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

21.08.19 17:07

© РИА Новости. Александр Гальперин

21 августа. Interfax-Russia.ru - Минздраву РФ поручено определить потребность российских детей в ряде зарубежных психотропных препаратов зарубежных производителей и направить запрос об их поставке, препараты планируется ввезти в конце октября, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Для скорейшего обеспечения детей психотропными лекарственными препаратами, не зарегистрированными на территории России, правительством дано поручение Минздраву совместно с региональными органами исполнительной власти сформировать потребность по психотропных препаратам", - говорится в сообщении секретариата, распространенном в среду.

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов. В сообщении перечисляются: диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в России), а также препарата клобазам (известен под торговым названием "фризиум"), который в России не производится и не зарегистрирован.

"При положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей", - отмечают в секретариате.

В секретариате пояснили, что производство психотропных лекарств для детей с эпилепсией в целом в России обеспечено отечественными производителями - в частности, это производные бензодиазепина (диазепам, клоназепам) и барбитураты (фенобарбитал и бензобарбетал), говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в аппарате, "на настоящий момент не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, применяемых у детей - это свечи, сиропы, специальные растворы".

"Такие формы производятся только за рубежом и производители не регистрируют их в России", - пояснили журналистам.

Для того, чтобы обеспечить завоз таких препаратов в страну, разработаны поправки в закон "Об обращении лекарственных средств", которыми предусмотрено, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством РФ квоте - по числу нуждающихся в таких препаратах. Ввоз будет осуществлять "Московский эндокринный завод", отметили в аппарате вице-премьера.

Поправки также предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование, а также предусматривают право врачей назначать такие незарегистрированные препараты больным, не боясь ответственности, которая может наступать из-за отсутствия препаратов клинических протоколах и госреестре лекарственных средств, говорится в сообщении.