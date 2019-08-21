Ярославский Россельхознадзор обнаружил фальсификат молочной продукции в детском питании из пяти регионов

21.08.19 17:52

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 августа. Interfax-Russia.ru - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Ярославской области обнаружило немолочные жиры в молоке, твороге и сметане, поставляемых из регионов России в детские сады, сообщает пресс-служба управления.

"По результатам исследований выявлено семь положительных проб - по три в молоке и твороге, еще одна в сметане. Фальсифицированная продукция была произведена на территориях Московской, Нижегородской, Ивановской, Ростовской областей и Краснодарском крае и поставлялась в бюджетные учреждения Ярославской области", - говорится в сообщении.

Во всех семи образцах обнаружены бета-ситостерины, кампестерины, стигмастерины и сухое молоко. Всего было исследовано 20 проб.

Управление Россельхознадзора по Ярославской области направило коллегам в указанных регионах пакеты документов с результатами проверок и просит их принять меры.