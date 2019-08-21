|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.08.19 20:41
Путин: РФ не разместит РСМД в регионах, где не будет аналогичных ракет США
"Россия не будет размещать ракеты, а теперь мы, конечно, будем работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинисте в среду в Хельсинки.
"Мы пока не слышим какой-то ответной реакции ни от американских партнеров, ни от европейских", - добавил Путин.
Российский лидер отметил что испытанная американцами ракета является наземной версией "Томагавка".
"Испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, - это "Томагавк", то есть ракета морского базирования. Ее "приземлили", приспособили для пусков с земли", - сказал президент РФ.
По словам главы российского государства, "пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть в ближайшее время расположены в Польше".
Он заметил, что для этого достаточно только поменять соответствующее программное обеспечение.
"Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать наших европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится", - сказал в связи с этим Путин.
"Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - добавил он.
При этом Путин заявил, что не слышал о планах США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, но, если это действительно так, он оценивает это положительно.
"Я, правда, не слышал, чтобы американцы говорили о том, что они не собираются размещать эти ракеты в Европе, но если они это сказали, то это хорошо, конечно", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Сауле Ниинисте.
В свою очередь Ниинисте отметил, что Европе сейчас особенно важно, чтобы РФ и США удалось запустить новые переговоры по контролю над вооружениями.
"Конечно, проблематично, что сейчас мы находимся в ситуации, когда не действуют соглашения, которые действовали раньше. Мне кажется, что наиболее сильно это ощущается именно в Европе. Поэтому очень важно, чтобы удалось запустить новые переговоры в части контроля над вооружениями, и чтобы такие переговоры привели к положительному результату", - сказал президент Финляндии.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket