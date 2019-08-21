Запрещенные разработки: Совбез ООН обсудит ракетные испытания и планы США
  
Шаг назад: Франция и США хотят снова G8 с Россией
   
Ущерб на миллиарды: более 17 тыс. жилых домов пострадали от паводка в Приангарье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
21.08.19 20:41

Путин: РФ не разместит РСМД в регионах, где не будет аналогичных ракет США

© РИА Новости. Алексей Дружинин
21 августа. Interfax-Russia.ru - Россия будет работать над ракетами средней и меньшей дальности, но не будет размещать их в тех регионах, где не будут установлены соответствующие вооружения США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия не будет размещать ракеты, а теперь мы, конечно, будем работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинисте в среду в Хельсинки.

"Мы пока не слышим какой-то ответной реакции ни от американских партнеров, ни от европейских", - добавил Путин.

Российский лидер отметил что испытанная американцами ракета является наземной версией "Томагавка".

"Испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, - это "Томагавк", то есть ракета морского базирования. Ее "приземлили", приспособили для пусков с земли", - сказал президент РФ.

По словам главы российского государства, "пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть в ближайшее время расположены в Польше".

Он заметил, что для этого достаточно только поменять соответствующее программное обеспечение.

"Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать наших европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится", - сказал в связи с этим Путин.

"Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - добавил он.

При этом Путин заявил, что не слышал о планах США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, но, если это действительно так, он оценивает это положительно.

"Я, правда, не слышал, чтобы американцы говорили о том, что они не собираются размещать эти ракеты в Европе, но если они это сказали, то это хорошо, конечно", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Сауле Ниинисте.

В свою очередь Ниинисте отметил, что Европе сейчас особенно важно, чтобы РФ и США удалось запустить новые переговоры по контролю над вооружениями.

"Конечно, проблематично, что сейчас мы находимся в ситуации, когда не действуют соглашения, которые действовали раньше. Мне кажется, что наиболее сильно это ощущается именно в Европе. Поэтому очень важно, чтобы удалось запустить новые переговоры в части контроля над вооружениями, и чтобы такие переговоры привели к положительному результату", - сказал президент Финляндии.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:48
ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства
.
  21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
.
  21.08.19 14:24
Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве
.
  21.08.19 14:03
Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи
.
  21.08.19 13:31
МЧС: школы Москвы отвечают противопожарным требованиям и готовы к учебному году
.
  21.08.19 12:45
Памфилова: Собянин взял работу с жалобами на выборы в МГД под личный контроль
.
  21.08.19 12:04
Путин предостерег Запад от искажения исторических фактов в угоду политике


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket