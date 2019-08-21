Путин: РФ не разместит РСМД в регионах, где не будет аналогичных ракет США

21.08.19 20:41

© РИА Новости. Алексей Дружинин

21 августа. Interfax-Russia.ru - Россия будет работать над ракетами средней и меньшей дальности, но не будет размещать их в тех регионах, где не будут установлены соответствующие вооружения США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия не будет размещать ракеты, а теперь мы, конечно, будем работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинисте в среду в Хельсинки.

"Мы пока не слышим какой-то ответной реакции ни от американских партнеров, ни от европейских", - добавил Путин.

Российский лидер отметил что испытанная американцами ракета является наземной версией "Томагавка".

"Испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, - это "Томагавк", то есть ракета морского базирования. Ее "приземлили", приспособили для пусков с земли", - сказал президент РФ.

По словам главы российского государства, "пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть в ближайшее время расположены в Польше".

Он заметил, что для этого достаточно только поменять соответствующее программное обеспечение.

"Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать наших европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится", - сказал в связи с этим Путин.

"Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - добавил он.

При этом Путин заявил, что не слышал о планах США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, но, если это действительно так, он оценивает это положительно.

"Я, правда, не слышал, чтобы американцы говорили о том, что они не собираются размещать эти ракеты в Европе, но если они это сказали, то это хорошо, конечно", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Сауле Ниинисте.

В свою очередь Ниинисте отметил, что Европе сейчас особенно важно, чтобы РФ и США удалось запустить новые переговоры по контролю над вооружениями.

"Конечно, проблематично, что сейчас мы находимся в ситуации, когда не действуют соглашения, которые действовали раньше. Мне кажется, что наиболее сильно это ощущается именно в Европе. Поэтому очень важно, чтобы удалось запустить новые переговоры в части контроля над вооружениями, и чтобы такие переговоры привели к положительному результату", - сказал президент Финляндии.