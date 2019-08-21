Кремль: в вопросе восстановления G8 нужно учесть мнения всех участников

21.08.19 21:44

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 августа. Interfax-Russia.ru - Вопрос возобновления формата "большой восьмерки" требует учета мнений всех участников, пока известно о настрое США и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По "восьмерке" мы знаем о настроении двоих, нужно узнать о настроении остальных членов (формата)", - сказал Песков в среду журналистам в Хельсинки, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что вопрос возобновления работы G8 на переговорах президента РФ и Финляндии в среду не обсуждался.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Но я думаю, что гораздо более целесообразно было бы, чтобы Россия была в составе (клуба - ИФ); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил Трамп.

Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации на Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей - ИФ), то, конечно, у нас будет другая ситуация", - заявила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в среду.

"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России - ИФ) в 2014 году были отменены", - сказала она.

Мнение Меркель разделяет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он высказал мнение, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

"Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал он.

"Если мне позволено будет сказать, то это еще один пример того, когда у Соединенного Королевства и у ФРГ совпадают точки зрения ", - отметил премьер.

При этом в качестве отрицательных примеров действий России Джонсон упомянул отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только на Украине, но во многих других местах".

Ранее президент РФ Владимир Путин 19 августа заявил во Франции, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи". "Что касается возможного формата работы в рамках восьми государств: мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не существует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин.

По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.