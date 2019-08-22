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22.08.19 06:05
Прибытие двух и вылет четырех рейсов из Томска задерживается из-за тумана
Так, задерживается прибытие рейсов У6 11 "Уральских авиалиний" из Москвы и РГ 823 "РусЛайн" из Екатеринбурга. Кроме того, с опозданием приземлились рейсы 811 "S7", ДР 463 "Победы" и SU 1530 "Аэрофлота" из Москвы.
Соответственно задерживается и вылет рейсов в Москву У6 12, 812, SU 1531, а также РГ 824 до Екатеринбурга. Рейс "Победы" до Москвы вылетел с задержкой.
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