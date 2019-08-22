Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки снизилась почти в 60 раз

22.08.19 06:08

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

22 августа. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано четыре лесных пожара, продолжает действовать три очага площадью 820 га, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в министерстве лесного комплекса региона.

"Новых лесных пожаров за сутки не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что утром в среду в регионе действовало семь лесных пожаров на 49 тыс. га - таким образом, площадь горения снизилась почти в 60 раз.

По данным минлеса, в среду были ликвидированы два крупных пожара в самом северном Катангском районе, по одному - в Жигаловском и Киренском районах. На утро четверга в локализованном состоянии перешли два очага площадью 91 га в Усть-Кутском районе. Продолжается тушение одного пожара на 729 га в Катангском районе.