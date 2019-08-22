Вулкан Карымский на Камчатке выбросил второй столб пепла за сутки столб

22.08.19 06:17

© РИА Новости. Евгений Нескромный

22 августа. Interfax-Russia.ru - Столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря выбросил вулкан Карымский, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в ночь на четверг по местному времени. Пепловый шлейф на высоте до 4,5 км над уровнем моря распространился на 180 км к юго-западу от Карымского", - говорится в сообщении.

KVERT установила для вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Карымского не проходят.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.