Косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы", вернулись к месту их вылова

22.08.19 06:28

© РИА Новости. Илья Питалев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Косатки, освобожденные из "китовой тюрьмы" в Приморском крае успешно адаптируются в естественной среде обитания, сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Все выпущенные животные в конечном итоге пришли к Шантарским островам, там, где их и выловили и где могут быть их природные семьи. Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов - можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

По данным пресс-службы, в ходе мониторинга в районе Шантарских островов учеными ВНИРО было обнаружено пять семей диких косаток общей численностью более 30 особей, а недавно были получены данные, что в районе бухты Константина косатка со спутниковой меткой движется в группе диких сородичей.

"К мониторингу за животными уже присоединился ряд экологических общественных организаций, входящих в коалицию "За свободу косаток и белух", независимые эксперты, а представители Greenpeace России участвовали в третьем этапе выпуска морских млекопитающих на всем его протяжении", - отмечается в сообщении.