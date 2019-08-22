Половина подворий освободилась от воды в Приморье

22.08.19 06:34

© РИА Новости. Илья Тимин

22 августа. Interfax-Russia.ru - За сутки вода ушла из 130 домов и более 300 подворий, подтопленных дождевым паводком в Приморье, сообщает Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на вечер среды остаются подтопленными 16 жилых домов (минус 130 за сутки), 323 придомовые территории (минус 340 за сутки)", - говорится в сообщении.

Функционируют две лодочные переправы в Ханкайском Пограничном районах. Работают два пункта временного размещения в которых остаются 11 человек, из них трое детей.

Работают комиссии по оценке ущерба.