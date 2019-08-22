Прилет и вылет нескольких рейсов в аэропорту Толмачево задерживается из-за тумана

22.08.19 06:44

© РИА Новости. Илья Питалев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Новосибирский аэропорт Толмачево работает в условиях густого тумана, вылет и прилет ряда рейсов задерживается, говорится в сообщении аэропорта.

"22 августа в 5 утра на территории аэродрома Толмачёво и в зоне подхода наблюдался густой туман. Минимальная видимость составляла 50 метров", - говорится в сообщении.

Рейсы FV 5852 из Ларнаки, S7 5270 из Якутска, S7 5236 из Хабаровска, S7 5262 из Якутска, S7 5310 из Красноярска, ЮТ 137 из Сургута и S7 5276 из Улан-Удэ находятся на запасном аэродроме в Томске, рейсы А4 219 из Ростова-на-Дону и S7 177 из Москвы - на запасном аэродром в Омске, рейсы WZ 437 из Москвы, ДР 399 из Анапы, S7 5740 из Урумчи, S7 185 из Москвы, S7 5228 из Иркутска, S7 5722 из Пекина и S7 5212 из Благовещенска - на запасном аэродроме в Барнауле.

На вылет задерживаются рейсы А4 220 Новосибирск - Ростов-на-Дону, ДР 420 Новосибирск - Москва, ЮТ 137 Новосибирск - Иркутск - Красноярск, ИК 899 Новосибирск - Талакан.

"Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что посадка и взлёт воздушных судов в условиях ограниченной видимости зависят от метеорологического минимума аэродрома, а также минимума воздушного судна и командира воздушного судна.