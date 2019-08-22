Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре может подняться на метр выше отметки "опасное явление"

22.08.19 06:54

© РИА Новости. Игорь Агеенко

22 августа. Interfax-Russia.ru - Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре может подняться выше ранее прогнозируемых отметок и достигнуть 750 см, что на метр больше отметки "опасное явление", - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Накануне гидрологи обновили прогноз уровней воды у города, по которому на пике гребень амурской волны может достигнуть 750 см. Это почти на метр выше уровня опасных явлений, когда начинается активное подтопление низких мест, участков автодорог и отдельных жилых домов в прибрежной полосе", - говорится в сообщении.

По решению главы региона Сергея Фургала следить за паводковой ситуацией в городе будет отдельная оперативная группа.

"По решению губернатора при краевой комиссии по ЧС создана отдельная оперативная группа, которая будет оказывать помощь администрации Комсомольска-на-Амуре в подготовке к стихии. Часть этой группы отправится в город, другая - останется в Хабаровске для координации действий. Сейчас решается вопрос о переброске в Комсомольск дополнительных насосов для откачки воды. Но уже в ближайшее время может потребоваться и другое оборудование", - отмечается в сообщении.

По данным гидрологов на 22 августа уровень реки у Комсомольска-на-Амуре уже достиг 544 см, прибавив 23 см за сутки.

"При уровне воды в 600 см начнётся тампонирование колодцев ливневой канализации в районе их выпусков в Амур. С этого момента воду из ливнёвки в реку будут перекачивать насосами. Сейчас идет монтаж трубопроводов. К открытию готовится первый пункт временного размещения граждан на 100 человек в помещениях детско-юношеского центра "Дзёмги". В случае угрозы, в него будут расселены жители посёлка Хорпинский", - сказано в сообщении.

В свою очередь, уровень воды в Амуре у Хабаровска стабилизировался. По данным ГУ МЧС по региону на утро 22 августа он составил 602 см. Значение не изменилось за прошедшие сутки.