"Победа" начнет летать из Петербурга в Самару и Саратов с октября

22.08.19 08:22

© РИА Новости. Роман Пятаков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет с 27 октября выполнять рейсы в Самару и Саратов из Санкт-Петербурга, сообщила представитель авиакомпании журналистам.

В Самару самолеты "Победы" будут летать из Санкт-Петербурга по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Саратов - по вторникам, четвергам и субботам. Сейчас рейсы в Саратов "Победа" выполняет только из Москвы, в Самару - из Москвы и Сочи.

В апреле этого года "Победа" прекратила выполнять из Петербурга международные рейсы, сохранив только внутрироссийские маршруты. До этого перевозчик летал из Петербурга в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кёльн и Тбилиси. Отмена программы полетов, объясняли в "Победе", связана "с систематическими задержками рейсов в "Пулково" службами аэропорта".

Накануне сообщалось, что авиакомпания "Россия", которая также входит в группу "Аэрофлот", получила от оператора "Пулково" - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) - уведомление о возможном прекращении обслуживания ее рейсов из-за неуплаты аванса. Источник, знакомый с ситуацией, пояснял "Интерфаксу", что ВВСС в одностороннем порядке изменила правила оплаты за наземное обслуживание рейсов всех авиакомпаний. Чтобы перейти с предоплаты на постоплату, необходимо иметь пассажиропоток от 480 тыс. пассажиров в год, ежегодный рост в 10% и не иметь долгов по оплате.