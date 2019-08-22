Один человек погиб во время пожара на теплоходе "Петр Чайковский"

22.08.19 08:34

© РИА Новости. МЧС РФ

22 августа. Interfax-Russia.ru - В результате пожара на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщили "Интерфаксу" в городском главке МЧС в четверг утром.

"Один погибший, он находился в каюте", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся круизный теплоход, персонал и пассажиры эвакуированы.

"Пожар, по предварительным данным, возник в каюте механика. Мужчина скончался", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар возник на первой палубе четырехпалубного теплохода "Петр Чайковский" во время стоянки у Соляного причала Октябрьской набережной. Всего с теплохода было эвакуировано 240 пассажиров и 80 человек персонала.

Пожар уже удалось локализовать. В ликвидации пожара задействованы 61 человек и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается.