В Каменке, пострадавшей при взрывах на арсенале, найдены 14 снарядов

22.08.19 08:38

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22 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники красноярского краевого учреждения "Спасатель" за минувшие сутки обнаружили 14 снарядов в деревне Каменка под Ачинском, где 5 и 9 августа произошли взрывы на складе боеприпасов, сообщается в ежедневной сводке учреждения в четверг.

"21 августа помощь оказана 14 людям. В том числе обнаружено 14 снарядов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе учреждения агентству не сказали, являются ли найденные снаряды боевыми или разорвавшимися.

В документе отмечается, что отряд красноярских спасателей участвуют в ликвидации последствий ЧС в Каменке с 17 августа.

Как сообщалось, в первый раз пожар и взрывы произошли на военном складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из Ачинска и ближайших поселков было эвакуировано 16,5 тыс. человек.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар потушили.

14 человек получили травмы и один погиб при взрывах 5 августа, 25 человек пострадали в результате взрыва 9 августа.

В деревне Каменка Ачинского района до сих пор действует режим ЧС, однако местным жителям разрешили вернуться домой. В результате взрывов в деревне были разрушены восемь частных домов, школа, детсад и три медпункта, во многих домах были выбиты окна и двери. В настоящее время продолжается восстановление жилых и социальных объектов.