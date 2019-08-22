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22.08.19 08:44
Около 80 населенных пунктов остаются подтопленными на Дальнем Востоке
"За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов, 132 жилых дома, 510 приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог", - сказали в четверг в пресс-службе ведомства.
Подтопленными пока остаются 77 населенных пунктов, 172 жилых дома, 2 тыс. 412 приусадебных участков, один низководный мост и 86 участков автодорог в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.
К ликвидации последствий привлечено более 2,26 тыс. человек, задействовано 620 единиц техники.
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