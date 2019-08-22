Около 80 населенных пунктов остаются подтопленными на Дальнем Востоке

22.08.19 08:44

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Пострадавшими от подтопления в результате паводка в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) числятся 77 населенных пунктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов, 132 жилых дома, 510 приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог", - сказали в четверг в пресс-службе ведомства.

Подтопленными пока остаются 77 населенных пунктов, 172 жилых дома, 2 тыс. 412 приусадебных участков, один низководный мост и 86 участков автодорог в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

К ликвидации последствий привлечено более 2,26 тыс. человек, задействовано 620 единиц техники.