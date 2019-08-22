Парк автомобилей каршеринга в Москве увеличится до 30 тыс. к 2020 году

22.08.19 08:58

© РИА Новости. Саид Царнаев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Москвичи и гости столицы за четыре года совершили более 58 млн поездок на автомобилях для краткосрочной аренды, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в четверг.

"Городская система каршеринга - это более 23 тыс. автомобилей разных операторов", - сказал Ликсутов сайту мэрии столицы.

По прогнозам властей, к 2020 году число автомобилей в системе каршеринга вырастет до 30 тыс.

"В последние годы пользователи все чаще берут машины напрокат. Так, 51 млн поездок из 58 млн совершили в 2018-2019 годах. Ежедневно авто арендуют свыше 140 тысяч раз. Сделать это просто, быстро и удобно", - подчеркнул заммэра.

Проект "Московский каршеринг" заработал в сентябре 2015 года. Сегодня в городе работает девять компаний-операторов.